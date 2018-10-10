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Otobüs faciaya yol açtı: 42 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 10.10.2018 09:54 | Son Güncelleme

Afrika ülkesi Kenya'da, başkent Nairobi'den Kisumu'ya giden otobüsün karıştığı kazada en az 42 insan yaşamını yitirdi.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın 'son dakika' haberine göre, Kenya'daki otobüs kazasında 42 can kaybı var. Otobüs, başkent Nairobi'den Kisumu kentine doğru gidiyordu.

Otobüs faciaya yol açtı: 42 ölü

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Otobüsün yoldan çıkıp devrildiğini aktaran yerel medyada kullanılan fotoğraflarda, aracın yan yattığı görülüyor.
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Kazada çok sayıda yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi, kurbanlar arasında çocuklar da var.
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Can kaybının artma ihtimali bulunuyor. Enkazda sıkışan bazı yolcular henüz kurtarılabilmiş değil.
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Afrika ülkesi Kenya, tehlikeli yollarıyla ünlü. Geçen yıl Aralık ayında bir kamyon ile otobüsün çarpışmasında 36 kişi ölmüştü.
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Anahtar Kelimeler:
Nairobi trafik kazası Kenya

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