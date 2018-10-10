Otobüs faciaya yol açtı: 42 ölü

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın 'son dakika' haberine göre, Kenya'daki otobüs kazasında 42 can kaybı var. Otobüs, başkent Nairobi'den Kisumu kentine doğru gidiyordu.

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Kazada çok sayıda yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi, kurbanlar arasında çocuklar da var.