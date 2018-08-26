Otobüs firması yolcuları yolda indirdi!

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, bir firmadan İstanbul'a gitmek üzere bilet alıp, gece saatlerinde seyahate başlayanlar, klimanın çalışmadığını fark edince otobüsün sürücüsünü uyardı.

İddiaya göre sürücü, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine vardığında kendisiyle klima nedeniyle tartışan aralarında çocukların da bulunduğu 15 yolcuyu otobüsten indirip, yoluna devam etti.

Uyarıları dikkate almayan sürücünün 86 kilometrelik Diyarbakır ile Siverek arasındaki yolu 2 saatte geldiğini iddia eden yolcular, mağdur olduklarını söyledi. Yeniden Diyarbakır'a dönmek için yakınlarını aradıklarını belirten yolcular, otobüs firması ve sürücü hakkında suç duyurunda bulunacaklarını ifade etti.

DHA

