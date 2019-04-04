HABER

Otobüs, hafif ticari araca çarptı; 4 çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 07:46 | Son Güncelleme

BURSA'da belediye otobüsünün arkadan çarptığı hafif ticari araçtaki 4 çocuk yaralandı.

Otobüs, hafif ticari araca çarptı; 4 çocuk yaralandı

Mehmet İNAN- Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da belediye otobüsünün arkadan çarptığı hafif ticari araçtaki 4 çocuk yaralandı.
Kaza, merkez Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Büyükşehir belediyesine ait Aykut Torgay (39) yönetimindeki 16 TAT 71 plakalı otobüs, önünde giden Sezgin Topçubaşı (44) yönetimindeki 14 NC 275 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırıma çarparak durabildi. Kazada, hafif ticari araçtaki A.T., H.T., M.A.T. ve G.T. isimli çocuklar hafif yaralandı. Çocuklar, çağırılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan cadde, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI

Otobüs, hafif ticari araca çarptı; 4 çocuk yaralandıOtobüs, hafif ticari araca çarptı; 4 çocuk yaralandı

PARTNER 4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar 4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar
Başkent’te alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralıBaşkent’te alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
Başkent’te gecekondu alev alev yandıBaşkent’te gecekondu alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dolmabahçe'de seçim toplantısı! Erdoğan ve Binali Yıldırım...

Dolmabahçe'de seçim toplantısı! Erdoğan ve Binali Yıldırım...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanser hastası Tuğçe, hayatını kaybetti

Kanser hastası Tuğçe, hayatını kaybetti

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.