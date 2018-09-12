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Otobüs hemzemin geçitteki bariyere saplandı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.09.2018 20:00 | Son Güncelleme

Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde yaşanan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir yolcu otobüsü hemzemin geçitteki bariyere saplandı. Tren yolunun ortasında kalan otobüste bulunan yolcular çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Vietnam OTOBÜS Kaza

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