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  4. Otobüs ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Otobüs ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

01.04.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Takbaş Mahallesi Üniversite yolu üzerinde meydana gelen kazada, Mehmet E.

Otobüs ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Takbaş Mahallesi Üniversite yolu üzerinde meydana gelen kazada, Mehmet E. idaresindeki 33 NCC 18 plakalı belediye otobüsü ile Hasan P. yönetimindeki 33 NZ 132 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kazada minibüs sürücüsü Hasan P., otobüs sürücüsü Mehmet E. ve minibüste yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan minibüs sürücüsü Hasan P. ‘nin durumun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otobüs ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

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