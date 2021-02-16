Otobüs ile ticari taksinin çarpıştığı kaza anı kamerada: 1 ölü

Kırıkkale’de otobüs ile ticari taksinin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kırmızı ışık ihlalinin olduğunu belirten Vali Yunus Sezer, 1 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Kaza, akşam saatlerinde Samsun-Ankara D-200 karayolu üzerinde Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan Selahattin Çağlar idaresindeki 71 T 0088 plakalı ticari taksi, Sivas’tan İzmir istikametine giden Mehmet Akif Okul’un kullandığı 34 AB 7425 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Ramazan İlhan’ın kullandığı 71 T 0118 plakalı ticari taksi de kazaya karıştı.

Kazanın etkisiyle sürüklenen 34’ü yolcu, 37 kişinin bulunduğu otobüs, şarampole devrildi. Hurdaya dönen 71 T 0088 plakalı ticari taksideki yolcu, Yavuz Sağlam (40) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Selahattin Çağlar ise ağır yaralandı. Otobüsteki hafif yaralı İsmail Tayhan da (66) hastanede tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksi ile otobüsün çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayı gören Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri de ilk müdahaleyi yaparak yolcuları otobüsten kurtardı.

Kazanın ardından Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Yahşihan Kaymakamı Enver Faruk Uzunoğlu, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, kazadan kurtulan yolculara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.