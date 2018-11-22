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Otobüs ile vinç yüklü kamyon çarpıştı: 2'si ağır 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 16:41 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, yolcu otobüsü ile vinç yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Otobüs ile vinç yüklü kamyon çarpıştı: 2'si ağır 17 yaralı

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, yolcu otobüsü ile vinç yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü gözaltına aldı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, İstanbul- İzmir yolu Gelenbe Mahallesi girişinde meydana geldi. İstanbul'dan İzmir yönüne giden Aydın S.'nin kullandığı 10 HF 105 plakalı Uludağ firmasına ait yolcu otobüsü, kavşakta, Bedrettin Eyiz yönetimindeki 16 AC 8658 plakalı vinç yüklü kamyon ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon, refüje devrildi. Kazada, otobüste sıkışan muavin Mithat Kiremitçi'nin de aralarında bulunduğu 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mithat Kiremitçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kırkağaç Devlet Hastanesi ve Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin, sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Soruşturma başlatan jandarma, kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü Bedrettin Eyiz'i gözaltına aldı.

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Otobüs ile vinç yüklü kamyon çarpıştı: 2'si ağır 17 yaralıOtobüs ile vinç yüklü kamyon çarpıştı: 2'si ağır 17 yaralıOtobüs ile vinç yüklü kamyon çarpıştı: 2'si ağır 17 yaralıOtobüs ile vinç yüklü kamyon çarpıştı: 2'si ağır 17 yaralı

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