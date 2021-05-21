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Otobüs İşletmeleri Kısıtlamalardan Şikayetçi

21.05.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 günlük tam kapanma ve ardından açıklanan kademeli normalleşme tedbirleri, şehirlerarası yolcu taşıyan firmaları olumsuz etkiledi. Otobüslerin yolcu taşıma kapasitesinin yarıya düşürülmesi bilet fiyatlarına da yansıdı

Otobüs İşletmeleri Kısıtlamalardan Şikayetçi

17 günlük tam kapanma ve ardından açıklanan kademeli normalleşme tedbirleri, şehirlerarası yolcu taşıyan firmaları olumsuz etkiledi. Otobüslerin yolcu taşıma kapasitesinin yarıya düşürülmesi bilet fiyatlarına da yansıdı.

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali, 17 günlük tam kapanmanın ardından yoğun. 30’a yakın firmanın faaliyet gösterdiği, normal zamanlarda yılda yaklaşık 500 bin kişinin kullandığı otogar bugünlerde kalabalık. Şehirlerarası seyahat için otobüsleri tercih edenler, kısıtlamaların kalkmasıyla otogarlara akın etti.

Dışarıdan bakıldığında otobüs firmalarının mutlu olacağı bir tablo. Ancak bu tablo hem firmaları hem yolcuları memnun etmiyor. Nedeniyse İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin ‘Toplu Taşıma Tedbirleri’ni düzenleyen 7'nci maddesi. Bu maddenin 1. fıkrasına göre kademeli normalleşme tedbirleri kapsamına şehirler arası yolcu taşımacılığı için şu düzenleme getirildi: “Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecek olup, araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 koltuk dolu 1 koltuk boş) şekilde olacaktır.”

17 gün boyunca hiç çalışmayan firmalar şimdi de yarı kapasiteyle çalışmak zorunda. VOA Türkçe’ye konuşan firma yetkilileri, zor durumda olduklarını dile getirdi. Firma yetkilisi Yahya Akkar, tam kapanma süresince bütün servisleri iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Tam kapanmanın bitiminden itibaren yoğunluk başlamasına rağmen tedbirlerden olumsuz etkilendiklerini söyledi. Akkar, “Tam kapanmanın başladığı günden ayın 17'si ne kadar tüm servislerimizi iptal etmek zorunda kaldık gelen olmadığı için. Haliyle bizi çok etkiledi, sektörü çok çok etkiledi. Tam kapanmanın bitiminden bugüne kadar, 4 gün yoğunluk yaşandı ama aşırı bir yoğunluk yok. Çok zor şartlarda çalışıyoruz. Tam kapanma, kısıtlamalar bizi etkiledi, etkilemeye devam ediyor. Koltuk sayımız 40’tan yarıya indi, 20 kişi taşıyoruz. Hem tam kapanma hem yolcu kapasitesi düştüğünden dolayı zor durumda kalan bir sektörle karşı karşıyayız” dedi.

Firma yetkililerinden Sıtkı Bayar ise koltuk sayısının düşürülmesini işlerini etkilediğini savunarak, “Bütün esnaf gibi bizi de etkiliyor. Hastalık var olduğu sürece de etkileyecek. Bir an önce inşallah kurtuluruz bundan. Koltuk sayısı gibi sorunlar yaşıyoruz. Vatandaş bilet arıyor. Tek koltukta taşımamız lazım. Bu da sıkıntıya yol açıyor” diye konuştu.

Ferman Aldan ise belirsizlikten şikayetçi. Araçlardaki kapasitenin düşürülmesinin fiyatlara yansıdığını vurgulayan Aldan, şöyle konuştu: “Günde kaç karar değiştiriyorlar. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Normalde yüzde 50 kapasite diyorlar. Bir gün çıkıp yüzde 70 diyorlar, bir gün kaldırıldı diyorlar. Ne yapacağımızı biz de şaşırdık. Yolcu yüzde 50 kapasite ile giderse başkadır, dolu giderse başkadır. Fiyattan ister istemez yolcu da etkileniyor. Normal fiyat olsa 200’dür, şu anda 250. Araba sahipleri de firma sahipleri de etkileniyor. Ya komple kaldırılacak ya da yüzde 70’e getirilecek. Öyle olsa rahatlarız” şeklinde konuştu.

Kısıtlamalar nedeniyle firmalar kadar yolcular da dertli. Yolcular yer bulamamaktan ve bilet fiyatlarının yükselmesinden şikayetçi.

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