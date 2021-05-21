Otobüs İşletmeleri Kısıtlamalardan Şikayetçi

Dışarıdan bakıldığında otobüs firmalarının mutlu olacağı bir tablo. Ancak bu tablo hem firmaları hem yolcuları memnun etmiyor. Nedeniyse İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin ‘Toplu Taşıma Tedbirleri’ni düzenleyen 7'nci maddesi. Bu maddenin 1. fıkrasına göre kademeli normalleşme tedbirleri kapsamına şehirler arası yolcu taşımacılığı için şu düzenleme getirildi: “Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecek olup, araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 koltuk dolu 1 koltuk boş) şekilde olacaktır.”

17 gün boyunca hiç çalışmayan firmalar şimdi de yarı kapasiteyle çalışmak zorunda. VOA Türkçe’ye konuşan firma yetkilileri, zor durumda olduklarını dile getirdi. Firma yetkilisi Yahya Akkar, tam kapanma süresince bütün servisleri iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Tam kapanmanın bitiminden itibaren yoğunluk başlamasına rağmen tedbirlerden olumsuz etkilendiklerini söyledi. Akkar, “Tam kapanmanın başladığı günden ayın 17'si ne kadar tüm servislerimizi iptal etmek zorunda kaldık gelen olmadığı için. Haliyle bizi çok etkiledi, sektörü çok çok etkiledi. Tam kapanmanın bitiminden bugüne kadar, 4 gün yoğunluk yaşandı ama aşırı bir yoğunluk yok. Çok zor şartlarda çalışıyoruz. Tam kapanma, kısıtlamalar bizi etkiledi, etkilemeye devam ediyor. Koltuk sayımız 40’tan yarıya indi, 20 kişi taşıyoruz. Hem tam kapanma hem yolcu kapasitesi düştüğünden dolayı zor durumda kalan bir sektörle karşı karşıyayız” dedi.

Firma yetkililerinden Sıtkı Bayar ise koltuk sayısının düşürülmesini işlerini etkilediğini savunarak, “Bütün esnaf gibi bizi de etkiliyor. Hastalık var olduğu sürece de etkileyecek. Bir an önce inşallah kurtuluruz bundan. Koltuk sayısı gibi sorunlar yaşıyoruz. Vatandaş bilet arıyor. Tek koltukta taşımamız lazım. Bu da sıkıntıya yol açıyor” diye konuştu.