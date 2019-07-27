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Otobüs, kamyon ve kamyonet birbirine girdi: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 10:25 | Son Güncelleme

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan yolcu otobüsü karşı şeride geçip önce kamyonete ardından kamyona çarptı.

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan yolcu otobüsü karşı şeride geçip önce kamyonete ardından kamyona çarptı. Bir otomobilinde karıştığı trafik kazasında faciadan dönülürken, otobüs bir restoranın bahçesine girmekten kaldırıma çıkarak kurtuldu. Kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Denizli-Antalya karayolu üzeri Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Antalya istikametine giden ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 42 DZR 71 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otobüs önce 20 R 6822 plakalı kamyona ardından Süleyman Seda’nın kullandığı 20 PH 799 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan kamyon önce yolda park halinde bulunan 20 DV 912 plakalı otomobile ardından bir evin duvarına çarparak durabildi. Otobüs ise yol kenarında bulunan restoranın bahçesine girmekten son anda kurtulurken kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza sonrası bölgeye çok satıda polis, 112 Acil servis ve itfiaye ekibi sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan kamyonet sürücüsü Seda olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Meydana gelen kazada otobüs içerisinde bulunan 48 yolcudan 4’ü ise hafif şekilde yaralanırken, kaza sonrası büyük bir panik yaşandı. Yaralılar ambulanslar ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldılar.
Kazanın ardından polis tarafından soruşturma başlatılırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

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