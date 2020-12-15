HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otobüs kamyona arkadan çarptı: 1’i ağır 16 yaralı

Otobüs kamyona arkadan çarptı: 1’i ağır 16 yaralı

15.12.2020 06:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Bolu dağı kesiminde otobüs aynı istikamete giden kamyona arkadan çarptı.

TEM Otoyolu Bolu dağı kesiminde otobüs aynı istikamete giden kamyona arkadan çarptı. Kazada 1 ağır 16 kişi yaralandı. Direksiyon mahallinde sıkışan otobüs şoförü ile muavin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza TEM Otoyolu Kaynaşlı ilçesi Bolu Dağı mevkisinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İzmir Karabük seferini yapan Mehmet Şen idaresindeki 45 HV 035 plakalı Temsa marka şehirlerarası yolcu otobüsü TEM otoyolu Bolu Dağı kesimine geldiğinde aynı istikamete gitmekte olan Sefa Dal idaresindeki 41 F 2020 plakalı Man marka lastik yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs şoförü ve muavin sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan muavin ve şoför Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yoğun çalışma sonucu kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaralı şoföre ilk müdahaleyi sıkıştı yerde yaparken otobüste yolcu olarak bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar. Kaza nedeniyle tek şeritten veriler yol araçların yoldan kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
Çavuşoğlu Türk gemisine düzenlenen operasyonla ilgili konuştuÇavuşoğlu Türk gemisine düzenlenen operasyonla ilgili konuştu
Bu akşam yasak başlıyor!Bu akşam yasak başlıyor!
1/

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD'den skandal Türkiye kararı

Son dakika! ABD'den skandal Türkiye kararı

Ünlü sanatçıdan kötü haber

Ünlü sanatçıdan kötü haber

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Aliyev'den sert tepki

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Aliyev'den sert tepki

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa kira desteği müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa kira desteği müjdesi

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Aydın Kuşadası'nda deprem! AFAD duyurdu

Aydın'da deprem!

Düzce'de feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 16 yaralı

Düzce'de feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 16 yaralı

Bursa'da metruk binada korkutan yangın

Bursa'da metruk binada korkutan yangın

Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem

Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türk gemisine düzenlenen operasyonla ilgili konuştu

Çavuşoğlu Türk gemisine düzenlenen operasyonla ilgili konuştu

Antalya'da sel sularına kapılan araç 5 kilometre uzaklıkta bu halde bulundu

Sel sularına kapılan araç 5 kilometre uzaklıkta bu halde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.