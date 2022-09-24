Otobüs kapısına kıyafeti sıkışmış, feci şekilde can vermişti! Şoför tutuklandı

Kaza, dün öğleden sonra Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Durağa yanaşan belediye otobüsünün şoförü M.D., yolcuları indirdi. Bu sırada otomatik orta kapıya elbisesi takılan Nuran Nerede, eliyle uyarmak için araca vurdu. Ancak fark etmeyen M.D., hareket ettirince Nuran Nerede, yola düşerek otobüsün altında kaldı. Tepkiler üzerine M.D., kaçarak polis merkezine sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOPSİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

Sağlık ekibi, Nuran Nerede'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Nerede'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsinin ardından kadının cenazesi, ailesine teslim edildi. Nuran Nerede, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Olay sonrası polis merkezine giden M.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan Nerede'nin toprağa verilmesinin ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Bağlar ilçesinde kurulan taziye çadırını ziyaret etti. Vali Su ve beraberindekiler, taziye evine de gitti. Nerede ailesinin acısını paylaştığını belirten Vali Su, taziye dileğinde bulundu.

(DHA)

