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Otobüs kazası kameraya yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 09:29 | Son Güncelleme

Balıkesir’de otobüs ve otomobilin karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Balıkesir’de Paşaalanı Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi ile Serkan Caddesi’nin kesiştiği noktada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kazanın olduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Otobüs kazası kameraya yansıdı

Balıkesir’de otobüs ve otomobilin karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Balıkesir’de Paşaalanı Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi ile Serkan Caddesi’nin kesiştiği noktada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kazanın olduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada Burcu Günal idaresindeki 10 DAG 18 plakalı siyah otomobilin ana cadde üzerindeki Vedat Avcı idaresindeki 10 R 3031 plakalı otobüse çarptığı ve çarpmanın şiddetiyle otobüsün yola devrildiği kameralarca kaydedildi.

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