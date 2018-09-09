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Otobüs kazası kurbanı Osmaniyeli öğrencilere hüzünlü veda (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 16:01 | Son Güncelleme

ANKARA- Aksaray yolunun 20'nci kilometresinde dün meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren 6 kişiden Şebnem Zehra Şen'in (17) cenazesi, Osmaniye'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - ANKARA- Aksaray yolunun 20'nci kilometresinde dün meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren 6 kişiden Şebnem Zehra Şen'in (17) cenazesi, Osmaniye'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Mustafa Okay Öksüz'ün (19) cenazesi ise öğle namazının ardından aynı mezarlıkta defnedilecek. Osmaniye Anadolu Lisesi'nin son sınıf öğrencisi Şebnem Zehra Şen, ziyaret için gittiği Ankara'daki ablasından dönmek üzere bindiği yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Şebnem Zehra Şen'in cenazesi, ilk olarak Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından genç kızın cenazesi, Asri Mezarlık Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Şebnem Zehra Şen'in cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. ÜNİVERSİTE KAYDINDAN DÖNÜYORDU 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden mezun olan ve bu yıl kazandığı Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na kaydını yaptırıp, Osmaniye'ye dönmek üzere bindiği aynı otobüste yaşamını yitiren Mustafa Okay Öksüz'ün cenazesi ise öğle vakti Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevinden alınıp, Fatih Camii'nde kılınacak namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.

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