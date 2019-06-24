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Otobüs kazasında ölen Elif, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 14:19 | Son Güncelleme

 ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada ağır yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Elif Gece (17), memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Otobüs kazasında ölen Elif, son yolculuğuna uğurlandı

Nedim KOVAN/AKKUŞ (Ordu), (DHA) - ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada ağır yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Elif Gece (17), memleketi Ordu'da toprağa verildi.
Kaza, önceki gün, Akseki'ye bağlı Murtiçi Mahallesi Konya- Antalya yolunda meydana geldi. Antalya'dan Konya yönüne giden Memiş Dilek yönetimindeki Metro Turizm'e ait 42 ADF 220 plakalı yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada 4'ü ağır 25 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrulan yaralılara ilk müdahaleyi bölgeden geçen Konya 112 Acil Sağlık Merkezi ekibi yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ve çevredekiler, açtıkları branda ve naylonlarla yaralıları yağmurdan korumaya çalıştı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Akseki, Manavgat, Antalya ve Seydişehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan ağır yaralılardan Elif Gece, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kardeşiyle Antalya'da tatil yaptıktan sonra Ankara'ya dönerken kaza geçiren Elif Gece'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından uçakla memleketleri Ordu'ya getirildi.
Elif Gece için bugün Akkuş ilçesine bağlı Çayıralan Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Elif Gece'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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