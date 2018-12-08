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Otobüs kazasında ölen emekli öğretmeni öğrencileri uğurladı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 15:37 | Son Güncelleme

ANKARA'da, yaya geçidinde belediye otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren emekli öğretmen Gülsen Berçin (75), yıllar önce derslerine girdiği öğrencilerinin de katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, yaya geçidinde belediye otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren emekli öğretmen Gülsen Berçin (75), yıllar önce derslerine girdiği öğrencilerinin de katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Çankaya ilçesi Kızılay semtinde önceki gün meydana gelen kazada, Selçuk D. yönetimindeki 06 BE 3195 plakalı belediye otobüsü, kontrolden çıkıp, yaya geçidinden geçen Gülsen Berçin ve Neslişah E.'ye (12) çarptı. Yaralılardan Gülsen Berçin, kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Gülsen Berçin için Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına eşi Mevlüd, kızları, yakınları ve görev yaptığı okullarda derslerine girdiği öğrencileri katıldı. Berçin'in öğrencilerinden bazıları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. ÖDTÜ mezunu Arda Ural, Gülsen Berçin'in ilkokulda derslerine girdiğini söyleyerek, "Gülsen öğretmenin 35 sene önce öğrencisiydim. Hayatımda çok güzel izler bıraktı. Eşsizdi. Şu anda çok üzgünüm. Herkese moral verirdi. Geldiğim bu noktada onun emeği çok büyüktür. Eğitim hayatımın temelidir kendisi. Onun sayesinde ODTÜ'den mezun oldum, temelde verdiği eğitim sayesinde" diye konuştu. Yazılım işiyle uğraşan Sinan Sönmez de Gülsen Berçin'in ilkokulda 5 yıl derslerine girdiğini, ölüm haberini öğrenince çok üzüldüğünü belirtti. Gülsen Berçin'in cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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