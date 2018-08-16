HABER

Otobüs kazasında ölen üniversiteli, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 15:32 | Son Güncelleme

BURSA'da önceki gün meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Talha Erbil (21), memleketi Samsun'da, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Otobüs kazasında ölen üniversiteli, son yolculuğuna uğurlandı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- BURSA'da önceki gün meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Talha Erbil (21), memleketi Samsun'da, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, Salı günü saat 20.00 sıralarında, Bursa'nın Uludağ ve Osmangazi ilçeleri arasındaki Dobruca mevkisinde meydana geldi. Uludağ'dan piknikten dönen yurt öğrencilerini taşıyan Turgay Yalcın yönetimdeki 16 S 0825 plakalı otobüs, virajda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. Bariyerler sayesinde uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan otobüsteki Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Talha Erbil (21) öldü, sürücü ve 37 öğrenci yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
​Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından dün yakınları tarafından teslim alınan Erbil'in cenazesi, memleketi Samsun'un Canik ilçesine getirildi. Gölalan Mahallesi'ndeki Gölalan Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Talha Erbil'in cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Baba Turhan ve anne Aysel Erbil, burada taziyeleri kabul etti.

FOTOĞRAFLI

Otobüs kazasında ölen üniversiteli, son yolculuğuna uğurlandıOtobüs kazasında ölen üniversiteli, son yolculuğuna uğurlandıOtobüs kazasında ölen üniversiteli, son yolculuğuna uğurlandıOtobüs kazasında ölen üniversiteli, son yolculuğuna uğurlandı

PARTNERBabamın eli ağırdırBabamın eli ağırdır
Balıkesir'de jandarmadan 'Güven ve Huzur' uygulamasıBalıkesir'de jandarmadan 'Güven ve Huzur' uygulaması
Cezaevinde doktoru bıçaklayıp firar eden mahkum yakalandıCezaevinde doktoru bıçaklayıp firar eden mahkum yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı

'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı

Çarpışan arabada akılalmaz olay!

Çarpışan arabada akılalmaz olay!

15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!

15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!

Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Muhabir mikrofon uzattı, vatandaşın gündem yorumu sosyal medyayı salladı

Muhabir mikrofon uzattı, vatandaşın gündem yorumu sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.