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Otobüs kazasında ölen üniversiteli, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 17:39 | Son Güncelleme

BURSA'da önceki gün meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Talha Erbil (21), memleketi Samsun'da, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- BURSA'da önceki gün meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Talha Erbil (21), memleketi Samsun'da, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Salı günü saat 20.00 sıralarında, Bursa'nın Uludağ ve Osmangazi ilçeleri arasındaki Dobruca mevkisinde meydana geldi. Uludağ'dan piknikten dönen yurt öğrencilerini taşıyan Turgay Yalcın yönetimdeki 16 S 0825 plakalı otobüs, virajda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. Bariyerler sayesinde uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan otobüsteki Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Talha Erbil (21) öldü, sürücü ve 37 öğrenci yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

​Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından dün yakınları tarafından teslim alınan Erbil'in cenazesi, memleketi Samsun'un Canik ilçesine getirildi. Gölalan Mahallesi'ndeki Gölalan Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Talha Erbil'in cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Baba Turhan ve anne Aysel Erbil, burada taziyeleri kabul etti.

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