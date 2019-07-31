Otobüs kazasında ölen ve yaralananların kimliği belli oldu

Balıkesir’de akşam saatlerinde otobüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu.

Balıkesir’de Paşaalanı Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi ve Serkan Caddesi’nin kesiştiği noktada yaşanan trafik kazasında ölen ve yaralananların isimleri belli oldu. Vedat Avcı idaresindeki 10 R 3031 Kepsut Kooperatifine ait otobüs ile Sevinç Kurşun İlkokulu Müdür Yardımcısı Öğretmen Burcu Günal’ın idaresindeki 10 DAG 18 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mehmet Macit kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Fatih Çağlar, Yurdanur Hande Aydın, Ali Ertürk, Burcu Günal, Umut Honazlı, Şengül Fidancı, Özcan Ergüven, Hatice Çoban, Emine Özer, Vedat Avcı ve İlknur Arslan’ın tedavi edildiği, hastaneye kaldırılan yaralılardan Ramazan Canlı’nın ise hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.



