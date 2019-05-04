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Otobüs kazasında ölenler toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:16 | Son Güncelleme

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde cenaze dönüşü gerçekleşen otobüs kazasında ölen 7 kişi kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.İstanbul’dan Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Elmacık köyündeki cenaze evine taziye ziyaretine gelenleri taşıyan M.S.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde cenaze dönüşü gerçekleşen otobüs kazasında ölen 7 kişi kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.
İstanbul’dan Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Elmacık köyündeki cenaze evine taziye ziyaretine gelenleri taşıyan M.S. (49) idaresindeki Küçükçekmece Belediyesine ait 34 HL 3817 plakalı otobüs, dün akşam saatlerinde Delice mevkisinde devrildi. Kazada 7 kişinin hayatını kaybederken 30 kişide yaralandı.
Kazada hayatlarını kaybeden, Yazgül Gündüz (62), Rasim Şahin (72), Huriye Tanrıverdi (53), Selahattin Yüce (55), Dursun Bal (85), Efdal Demir (49) ve Bilge Yüce (29) Reşadiye ilçesine bağlı Toplar köyü ve Elmacık köyünde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Rasim Şahin ve Huriye Tanrıverdi ise Toplar köyünde defnedilirken, Yazgül Gündüz, Selahattin Yüce, Dursun Bal, Efdal Demir ve Bilge Yüce Elmacık köyünde toprağa verildi.

Ölüm nişanlıları ayırdı
Otobüs kazasında hayatını kaybeden Bilge Yüce’nin aynı kazada yaralanan Cemal Özer ile nişanlı oldukları ve evlilik hazırlıkları yaptıkları öğrenildi. Çiftin yıl içerisinde düğün yapmayı planladıkları öğrenildi. Kazadan önce cenazesine geldikleri Sakine Yüce’nin ölen nişanlı çiftlerden hayatını kaybeden Bilge Yüce’nin babaannesi olduğu öğrenildi.

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