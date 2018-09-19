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Otobüs kazasında ölenlerden 2'si Eskişehir ve Bilecik'te toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 14:51 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'daki otobüs kazasında ölen 7 kişiden Sabri Demir (61), Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, Hasan Işık da Bilecik'in Söğüt ilçesinde toprağa verildi.

Otobüs kazasında ölenlerden 2'si Eskişehir ve Bilecik'te toprağa verildi

Hakan TÜRKTAN-Cafer ELMAS/MAHMUDİYE,(Eskişehir),SÖĞÜT,(Bilecik),(DHA)- AFYONKARAHİSAR'daki otobüs kazasında ölen 7 kişiden Sabri Demir (61), Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, Hasan Işık da Bilecik'in Söğüt ilçesinde toprağa verildi.
Kazada ölen Sabri Demir için öğle vakti Mahmudiye ilçesinin Mesudiye Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Demir'in tabutu omuzlarda taşınarak evinden mezarlığa götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı. Demir, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları içinde toprağa verildi.
Sabri Demir'in yakınları, kazada eşi Rüveyda Demir'in de ağır yaralandığını belirterek, "Demir çifti, Antalya'da oturan kızları Arzu ile 1,5 yaşındaki torunları Duru'yu görmek için Antalya'ya gitmişlerdi. Dönüşte kaza geçirdiler" dedi.
Ölenlerden Hasan Işık için de memleketi Bilecik'in Söğüt ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Işık'ın yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazından sonra Hasan Işık ilçe mezarlığında toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI

Otobüs kazasında ölenlerden 2'si Eskişehir ve Bilecik'te toprağa verildiOtobüs kazasında ölenlerden 2'si Eskişehir ve Bilecik'te toprağa verildiOtobüs kazasında ölenlerden 2'si Eskişehir ve Bilecik'te toprağa verildiOtobüs kazasında ölenlerden 2'si Eskişehir ve Bilecik'te toprağa verildi

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