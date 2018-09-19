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Otobüs kazasında ölenlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 14:35 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün refüjdeki su kanalına devrildiği kazada yaşamını yitiren 7 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün refüjdeki su kanalına devrildiği kazada yaşamını yitiren 7 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi. Diğer yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Afyonkarahisar- Antalya yolunda dün sabaha karşı meydana gelen kazada Antalya'dan Eskişehir'e giden Deniz Gökçe'nin kullandığı Kamil Koç firmasına ait 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp, refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada otobüs şoförü Deniz Gökçe, muavin Mustafa Mercan ile yolcular Ahmet Bacak, Sabri Demir, Mustafa Efe Malkoç, Süleyman Başar ve Hasan Işık yaşamını yitirirken, 28 kişi de yaralandı.

Deniz Gökçe, Mustafa Mercan, Ahmet Bacak, Sabri Demir, Mustafa Efe Malkoç, Süleyman Başar ve Hasan Işık'ın cenazeleri dün yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Mustafa Mercan'ın cenazesinin Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyünde bu sabah toprağa verildiği belirtildi. Deniz Gökçe'nin Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Ahmet Bacak'ın Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Sabri Demir'in Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, Mustafa Efe Malkoç'un Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Süleyman Başar'ın Burdur'da, Hasan Işık'ın ise Bilecik'in Söğüt ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

Yaralanan 28 kişiden 12'sinin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde, 7'sinin Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'nde, 3'ünün Özel Park Hastanesi'nde, 4'ünün de Özel Fuar Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Mehmet Aytuğ Uçer ve Ali Alptuğ Uçer ise Eskişehir'deki bir hastaneye sevk edildi.

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