HABER

Otobüs kazasında yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 21:35 | Son Güncelleme

Amasya’daki otobüs kazasında yaralanan yaşlı kadın, Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan gittikleri memleketleri Ordu’nun Mesudiye ilçesinde bir cenaze törenine katıldıktan sonra dönüşe geçen Halil Polat (59) idaresindeki 34 JC 5917 plakalı Bakırköy Belediyesine ait yolcu otobüsü, 17 Ocak’ta Amasya merkez Yassıçal Kavşağı mevkisinde gizli buzlanma nedeniyle yol kenarına devrilmiş, kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı.

Otobüs kazasında yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Amasya’daki otobüs kazasında yaralanan yaşlı kadın, Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan gittikleri memleketleri Ordu’nun Mesudiye ilçesinde bir cenaze törenine katıldıktan sonra dönüşe geçen Halil Polat (59) idaresindeki 34 JC 5917 plakalı Bakırköy Belediyesine ait yolcu otobüsü, 17 Ocak’ta Amasya merkez Yassıçal Kavşağı mevkisinde gizli buzlanma nedeniyle yol kenarına devrilmiş, kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı. Kazada yaralanan ve Samsun’da özel bir hastanede tedavi altına alınan Hayriye Başaran (74), yapılan müdahalelere rağmen bu akşam hayatını kaybetti.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Dağda kaybolan kadını 27 saat sonra iz takip köpekleri bulduDağda kaybolan kadını 27 saat sonra iz takip köpekleri buldu
Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Erdoğan-Akşener gerilimi tam gaz! Zehir zemberek açıklama

Erdoğan-Akşener gerilimi tam gaz! Zehir zemberek açıklama

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Türkiye'den Belçika'ya nota

Türkiye'den Belçika'ya nota

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 2 ölü 15 yaralı

Polisleri taşıyan midibüs kaza yaptı! 2 ölü 15 yaralı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL vereceğim' dedi, olanlar oldu!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Antalya'da dev köpek balığı yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Antalya'da yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.