HABER

Otobüs muaviniyle akrabasının, Afganistan uyruklu kişiyi gasbettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 12:19 | Son Güncelleme

Konya'ya çobanlık yapmak için gelen Afganistan uyruklu kişiyi darbettikten sonra parasını aldığı iddia edilen otobüs muavini ile akrabası tutuklandı

Antalya'dan Konya'ya çobanlık yapmak için gelen Afganistan uyruklu kişiyi darbedip parasını aldığı iddia edilen otobüs muavini ile ona yardım ettiği ileri sürülen akrabası tutuklandı.

İddiaya göre, Kulu ilçesinde çobanlık yapmak için Antalya'dan otobüsle Konya'ya gelen Afganistan Uyruklu Abdul Khalig (26), bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan Mahmut K.'den (17) yardım istedi.

Mahmut K, Khalig'i yanlış yönlendirerek, Antalya'ya giden bir otobüse binmesini sağladı. Mahmut K, kendisinin de içinde bulunduğu otobüs kent merkezinden çıktıktan sonra, bu defa yanlış otobüse bindiklerini söyleyerek Khalig ile yolda indi.

Bu sırada Mahmut K'nin telefonla aradığı akrabası Sami K. (20), kendi otomobiliyle olay yerine gelerek, yoldaki ikiliyi aracına aldı.

Mahmut K. ile Sami K, araç içinde darbettikleri Afganistan uyruklu gencin cebindeki bir miktar parasını aldıktan sonra Khalig'i yolda bırakıp olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki 130 kamera kaydını tek tek inceledi.

Ekipler, şüphelilerin bir otobüs firmasında muavinlik yapan Mahmut K. ile akrabası Sami K. olduğunu belirledi. İki şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

PARTNERMine Tugay'dan iddialı paylaşımMine Tugay'dan iddialı paylaşım
HDP önündeki eylemde 87'nci günHDP önündeki eylemde 87'nci gün
Siirt'e mevsimin ilk karı düştü; bazı yollar kapandıSiirt'e mevsimin ilk karı düştü; bazı yollar kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan uyruklu çoban gasp Konya

En Çok Okunan Haberler

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balon balığı zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Malatya'da evinin önünde semender gördü, hemen telefona sarıldı

Evinin önünde gördü, hemen telefona sarıldı

Son dakika: İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesiyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Saros Körfezi'ne batırılan eserler, su altında ilk kez görüntülendi

Su altında ilk kez görüntülendiler!

Sokak ortasında kadına tekme tokat saldırdı! O sırada çocuğu da oradaydı...

Sokak ortasında alçak saldırı!

İki yılda tüm vücudunu kapladı! Kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor

Kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.