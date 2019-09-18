HABER

Otobüs otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 09:43 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otobüsün otomobile çarptığı kazada kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan M.K.

Otobüs otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otobüsün otomobile çarptığı kazada kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan M.K. idaresindeki 06 BGS 60 plakalı otobüs, kavşaktan hızla önüne çıkan Ali Aydın idaresindeki 34 PN 828 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan G.T. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıyı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan müdahale sonrasında G.T., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Otobüs şoförü M.K. ise sağlık kontrolünden sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. Otobüsteki yolcular arasında yaralanan olmadığı belirtildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otobüs otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!
Malatya’da silahlı saldırı: 3 yaralıMalatya’da silahlı saldırı: 3 yaralı
Park halindeki araçtan elektronik cihaz çalan hırsız tutuklandıPark halindeki araçtan elektronik cihaz çalan hırsız tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.