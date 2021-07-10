HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otobüs şoförü bulamayan belediye başkanı direksiyon başına geçti

Otobüs şoförü bulamayan belediye başkanı direksiyon başına geçti

10.07.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde, eskiden otobüs şoförlüğü yapan Belediye Başkanı Cem Çınar, belediyede otobüs kullanmak için gerekli ehliyete sahip çalışan bulunamayınca direksiyonun başına geçti.

Otobüs şoförü bulamayan belediye başkanı direksiyon başına geçti

Şenpazar Belediyesinin sosyal hizmetlerde kullanmak amacıyla otobüs talep etmesi üzerine, daha önce Başbakanlık aracı olarak kullanılan otobüs hibe edildi.

Ankara'da bulunan aracın, gerekli değişikliklerin yapılması için İstanbul'a götürülmesi kararlaştırıldı. Ancak Şenpazar Belediyesi bünyesinde otobüs kullanmak için gerekli ehliyete sahip kimse bulunmaması üzerine, aracı İstanbul'a, daha önce otobüs şoförlüğü yapan Belediye Başkanı Cem Çınar götürdü.

İstanbul'da gerekli değişiklikler yapılan otobüs, daha sonra yine Başkan Çınar tarafından Şenpazar'a getirildi.

Çınar, otobüsü ilçeye getirmekle kalmadı, ilçe halkının ihtiyaçları için de şoförlük yapmaya başladı.

20210710_2_49137369_66867087_Web

Başkan Çınar, ilçedeki vatandaşları Çanakkale gezisine götürdü, uzak köy ve mahallelerdeki çocukları da kent merkezindeki yüzme havuzuyla tanıştırdı.

Çınar, AA muhabirine, ilçedeki 6-14 yaş arasındaki çocukları kent merkezindeki yüzme havuzuna getirmek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle protokol yaptıklarını söyledi.

Çocukları haftanın 2 günü spor kurslarına getireceğini anlatan Çınar, "Ay içinde Çanakkale turlarımız devam edecek. Belediyede benimle birlikte 15 personel var. Ben de bu aracın kaptanıyım. Tabii ki asli vazifelerimiz var ama bu da asli vazife. Artık Şenpazar'daki çocuklar ve ilçe sakinleri çok daha şanslı. Kültür turlarımız, eğitim turlarımız devam edecek. Söz verdiğimiz gibi direksiyonda ve işimizin başındayız. Onların gözünde artık hem belediye başkanı hem otobüsün kaptanıyım." ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Esila Tunç ise yüzme öğrenmek için Başkan Çınar'ın kullandığı otobüsle kent merkezine geldiğini belirterek, "Yolculuk çok güzel ve eğlenceli geçti. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bizlere bu imkanı sağladığı için çok mutluyuz." dedi.

20210710_2_49137369_66867085_Web

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yoğunluk artıyor! Her gün onlarca kişi böyle uyuyorYoğunluk artıyor! Her gün onlarca kişi böyle uyuyor
PARTNERSerdar Ortaç'tan eski eşine: Ondan hiç beklemezdimSerdar Ortaç'tan eski eşine: Ondan hiç beklemezdim
'Ben Ömer'in ilk özel gösterimi Atlas Sineması'nda'Ben Ömer'in ilk özel gösterimi Atlas Sineması'nda
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Köpeği tek seferde 'servet' doğurdu

Köpeği tek seferde 'servet' doğurdu

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Dubai'deki gökdelende soyunan kadınlardan yeni skandal!

Dubai'deki gökdelende soyunan kadınlardan yeni skandal!

Yoğunluk artıyor! Her gün onlarca kişi geliyor

Yoğunluk artıyor! Her gün onlarca kişi geliyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sosyal medyadan tepki yağdı! Valilikten açıklama

Sosyal medyadan tepki yağdı! Valilikten açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Tarifeli uçak polemiği büyüyor!

Tarifeli uçak polemiği büyüyor!

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.