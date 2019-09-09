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Otobüs şoförü fenalaşan genci hastaneye yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 19:06 | Son Güncelleme

Otobüs şoförü fenalaşan genci hastaneye yetiştirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsünde fenalaşan kişi, şoför tarafından güzergah değiştirilerek hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bahar K. (20), Nail Doyan yönetimindeki 16 M 06008 plakalı halk otobüsünde fenalaştı.

Otobüste bulunan vatandaşlar baygınlık geçiren Bahar K'ye yardım etti.

Otobüsün güzergahını değiştiren Doyan, genç kadını İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Bahar K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu anlar ise halk otobüsünün kameralarınca kaydedildi.

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