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Otobüs şoförü, fenalaşan kalp hastası kadını hastaneye götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 13:16 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsünde rahatsızlanan kalp hastası Hüsniye Şen (74), sürücü Selahattin Bala (45) tarafından hastaneye götürüldü. Şen'in rahatsızlandığı anlar, araç kamerasınca kaydedildi.  Olay, İnegöl'e bağlı Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi.

Otobüs şoförü, fenalaşan kalp hastası kadını hastaneye götürdü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsünde rahatsızlanan kalp hastası Hüsniye Şen (74), sürücü Selahattin Bala (45) tarafından hastaneye götürüldü. Şen'in rahatsızlandığı anlar, araç kamerasınca kaydedildi.
Olay, İnegöl'e bağlı Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Çarşıya gitmek için evden durağa yürüyen Hüsniye Şen, bir süre sonra Selahattin Bala yönetimindeki 16 M 06061 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Şen, yolculuk sırasında, aniden fenalaştı. Şen'in kalp hastası olduğunu söylediği yolcular, durumu sürücü Bala'ya bildirdi. Bunun üzerine Bala, yolunu değiştirerek, Şen'i İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Hüsniye Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan Hüsniye Şen'in rahatsızlığı anlar, otobüs kamerasına anbean yansıdı.

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Otobüs şoförü, fenalaşan kalp hastası kadını hastaneye götürdüOtobüs şoförü, fenalaşan kalp hastası kadını hastaneye götürdüOtobüs şoförü, fenalaşan kalp hastası kadını hastaneye götürdüOtobüs şoförü, fenalaşan kalp hastası kadını hastaneye götürdü

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