Otobüs şoförü, fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi

9 Mart'ta, Osmaniye Devlet Hastanesi'nden aldığı yolcularla birlikte çıkış yapan özel halk otobüsü şoförü Enes İlkılıç (37), Akyar Köyü kavşağında, bir kadın yolcunun fenalaştığını fark etti. Bu sırada diğer yolcular, elinde cep telefonu olan kadına müdahalede bulunurken, şoför İlkılıç ise güzergahın dışına çıkarak, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne geri döndü. Yolcuların ve sağlık görevlilerinin yardımıyla otobüsten indirilen genç kadına, sedye ile götürüldüğü acil serviste müdahale edildi. Fenalaşan yolcuyu hastaneye bırakan Enes İlkılıç, araçtaki diğer yolcularıyla birlikte tekrar güzergahına dönerken, yaşanan o anlar ise halk otobüsündeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Otobüs Şoförü Enes İlkılıç, yolcularından birinin rahatsızlanmasıyla birlikte yeniden hastaneye döndüğünü belirterek, "Güzergahımda ilerlerken bir yolcu yere yığılınca hattan çıkarak devlet hastanesine yetiştirdim. Bu bir insanlık görevi. Ben değil, hangi şoför arkadaşım böyle bir durumla karşılaşsa aynı şekilde tereddütsüz hastaneye götüreceğinden eminim. Yolcumun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim, çok geçmiş olsun" dedi.

(DHA)

