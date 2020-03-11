HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Otobüs şoförü, fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi

Otobüs şoförü, fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2020 13:42 | Son Güncelleme

Osmaniye'de, bindiği özel halk otobüsünde fenalaşan 20 yaşlarındaki kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi. Yaşananlar ise araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

9 Mart'ta, Osmaniye Devlet Hastanesi'nden aldığı yolcularla birlikte çıkış yapan özel halk otobüsü şoförü Enes İlkılıç (37), Akyar Köyü kavşağında, bir kadın yolcunun fenalaştığını fark etti. Bu sırada diğer yolcular, elinde cep telefonu olan kadına müdahalede bulunurken, şoför İlkılıç ise güzergahın dışına çıkarak, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne geri döndü. Yolcuların ve sağlık görevlilerinin yardımıyla otobüsten indirilen genç kadına, sedye ile götürüldüğü acil serviste müdahale edildi. Fenalaşan yolcuyu hastaneye bırakan Enes İlkılıç, araçtaki diğer yolcularıyla birlikte tekrar güzergahına dönerken, yaşanan o anlar ise halk otobüsündeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Otobüs Şoförü Enes İlkılıç, yolcularından birinin rahatsızlanmasıyla birlikte yeniden hastaneye döndüğünü belirterek, "Güzergahımda ilerlerken bir yolcu yere yığılınca hattan çıkarak devlet hastanesine yetiştirdim. Bu bir insanlık görevi. Ben değil, hangi şoför arkadaşım böyle bir durumla karşılaşsa aynı şekilde tereddütsüz hastaneye götüreceğinden eminim. Yolcumun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim, çok geçmiş olsun" dedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı! 'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı!
İşte doğaseverlerin yeni gözdesi!İşte doğaseverlerin yeni gözdesi!
Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
OTOBÜS yolcu Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

Bilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattı

Bilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattı

Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra önlemler arttı

Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra önlemler arttı

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

''Galatasaray'dan teşvik primi aldık!''

''Galatasaray'dan teşvik primi aldık!''

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu nasıl?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Çöpten altın topluyorlar

Çöpten altın topluyorlar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Böylesi görülmedi! 15 yıldır günde 5 litre kola içiyor

Böylesi görülmedi! 15 yıldır günde 5 litre kola içiyor

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs açıklamasından sonra kolonyacılar doldu taştı

Koronavirüs açıklamasından sonra oraya akın ettiler

Kapadokya'da koronavirüs önlemi

Kapadokya'da koronavirüs önlemi

Hepsini atıklardan yaptı! Gören hayran kalıyor

Öyle materyaller kullanmış ki... Gören hayrete düşüyor!

Binanın çatısındaki vosvosu gören hayrete düştü

Binanın çatısında! Gören hayrete düştü

Budaközü Vadisi doğaseverlerin yeni gözdesi oldu

İşte doğaseverlerin yeni gözdesi!

Küre Dağları Milli Parkı gökyüzünden görüntülendi!

Gökyüzünden görüntülendi! Bu güzelliğe hayran kalıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.