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Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 17:37 | Son Güncelleme

ANTALYA'da halk otobüsü şoförü, bayılan kadın yolcuyu, güzergahtan çıkıp, hastaneye yetiştirdi.

Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da halk otobüsü şoförü, bayılan kadın yolcuyu, güzergahtan çıkıp, hastaneye yetiştirdi. Bu anlar, araçtaki güvenlik kameralarına yansıdı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sarısu- Güzeloba hattında çalışan halk otobüsünde 13 Ağustos günü yaşanan olayda, genç bir kadın yolcu otobüste fenalaşarak yere düştü. Otobüsteki diğer yolcuların uyarısı sonrası durumdan haberdar olan otobüs şoförü Duran Albayrak (48), kadının durumunu kontrol ettikten sonra güzergahından çıkıp hastaneye gitmeye karar verdi.
İçindeki yolcularla birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru giden şoför Albayrak, yolda sürekli klakson çalarak önündeki araçları çekilmesi için uyardı. Kısa süre sonra hastaneye geldiklerinde yolcular ve şoför fenalaşan kadını sedyeye koyarak hastaneye taşıdı. Genç kadın için yolculardan birinin refakatçi olarak kaldığı belirtildi. Şoför Duran Albayrak, genç kadını hastaneye bıraktıktan sonra yoluna devam etti.
Halk otobüsü şoförünün duyarlı davranışı araçtaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bayılan kızı kontrol eden şoförün daha sonra hızla hastanenin yolunu tuttuğu anlar yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdiOtobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdiOtobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdiOtobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

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