Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi!

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl-Akhisar yolu üzerinde meydana geldi. 16 M 06069 plakalı özel halk otobüsüne binen bir yolcu, inmek istediği sırada fenalaştı. Otobüsün durağa yanaşıp, kapısını açmasını bekleyen yolcu bir anda bayıldı. Diğer yolcuların tutarak yere düşmesini engellediği yolcu, otobüs sürücüsü Naci Kalkan, tarafından hemen İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sağlık ekiplerince sedyeye alınan yolcu, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay anı, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

DURAKLARA UĞRAMADAN HASTANEYE YETİŞTİRDİ!

Görüntülerde, fenalaşıp yere düşmek üzere olan yolcuyu diğer yolcuların otobüse çektikleri, sürücü Naci Kalkan'ın duraklara uğramadan hastaneye gittiği anlar yer aldı.

(DHA)



