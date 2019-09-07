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Otobüs şoförü, hasta gibi davranıp hastaları soydu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 14:38 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, şehirlerarası otobüs şoförü Emrah G.(44), sefer aralarında hasta gibi davranarak gittiği hastanelerde, hastaların para ve değerli eşyalarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Otobüs şoförü, hasta gibi davranıp hastaları soydu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)- ANTALYA'da, şehirlerarası otobüs şoförü Emrah G.(44), sefer aralarında hasta gibi davranarak gittiği hastanelerde, hastaların para ve değerli eşyalarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Emrah G., adliyeye sevk edildi.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen çarşamba günü giden bir hasta, çantasındaki 13 bin liranın çalınması üzerine polise şikayetçi oldu. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de şikayet üzerine inceleme başlattı.
Şikayetçinin ifadesine başvuran polis, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Çok sayıda kamera kaydını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin, hastane önünden bindiği taksinin plakasını tespit etti. Son olarak da şüphelinin şehirlerarası bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Emrah G. olduğunu belirledi.
BURDUR'DA YAKALANDI
Polis, takibe aldığı şüpheliyi, Antalya-Burdur seferi sonrasında Burdur'da dinlenirken yakaladı. Antalya'ya getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen Emrah G., sorgusunda suçunu itiraf etti.
MOLALARDA SOYGUNA GİDİYORMUŞ
Emrah G., 2017 yılından bu yana hasta gibi davranarak hastanelere gittiğini ve farklı zamanlarda 4 hastanın para ve takılarını çaldığını söyledi. İfadesinde, şehirlerarası otobüs firmalarında şoförlük yaptığını anlatan Emrah G., "Yolcuları otogara bıraktıktan sonra, boş olduğum anlarda, taksiye binip hastaneye gidiyordum. Hastaları takip edip, dalgınlıklarından faydalanarak çantalarındaki para ya da paraya çevrilecek eşyalarını alıyordum" dedi. Emrah G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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