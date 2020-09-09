HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Otobüs şoförü ile öğrencinin “Boş akbil” tartışması

Otobüs şoförü ile öğrencinin “Boş akbil” tartışması

İLGİNÇ HABERLER  | 09.09.2020 09:55 | Son Güncelleme

Fatih Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan otobüste, İstanbulkart’ında para olmadığı halde araca binen bir öğrenci ile şoför arasında tartışma çıktı.

Olay, Fatih Kocamustafapaşa- Taksim seferini yapan bir otobüste dün meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otobüse binen bir öğrenci İstanbulkart’ını (Akbil) ödeme cihazına okuttu fakat cihaz “Boş kart” uyarısı verdi. İstanbulkart’ında para olmayan öğrenci ödeme yapamadı. Öğrenci, ödeme cihazının “boş” uyarısı vermesine rağmen otobüse bindi. Şoför ödeme yapamayan öğrenciden otobüsten inmesini istedi. Öğrencinin inmek istememesi üzerine tartışma çıktı.

'HAYIR İNMİYORUM, İNDİREMEZSİNİZ'

Şoförün, “Neden inmiyorsun? Sorusu üzerine öğrenci, “Hayır inmiyorum. İndiremezsiniz. Kayıtlara girdiğinizde zaten benim öğrenci kartım görünecektir” dedi.

'AKBİLİN BOŞ, ÇEKİP GİTMEK YOK'

Şoför ise, “Öyle bir şey yok kardeşim. Akbilin geçerse bineceksin, geçmezse ineceksin” diyerek öğrenciden inmesini istedi.
Öğrencinin, “Siz kimsiniz?” şeklinde karşılık vermesi üzerine şoför, “Ben bu aracın sahibiyim. Bu araba özel araba. Böyle bir dünya yok. Akbilin boş, çekip gitmek yok. Burada eşek başı yok. Konuşacaksın. ‘Akbilim yok geçebilir miyim?’ diyeceksin. Neden böyle yapıyorsunuz?” dedi.

Öğrenci ise, “Açıklama yapmak durumunda değilim. Mevzu gayet net” şeklinde cevap verdi.

'EMNİYET MENSUPLARINI ÇAĞIRABİLİRSİNİZ'

Şoförün, “O zaman ben de seni mecbur taşımak zorunda değilim” demesi üzerine öğrenci, “Korana döneminde kimsenin kartını almaya mecbur değilim. Beni indiremezsiniz. Emniyet mensuplarını da çağırabilirsiniz” dedi.

Şoför, “Bela mısın? Sen belasın. Aşağı iner misin?” diyerek yeniden öğrencinin araçtan inmesini istedi. Öğrenci ise, “Siz şu anda terbiyesizliğinizin farkında mısınız? Kimseden kart rica etmek zorunda değilim. Acelem olduğu için de inemedim” dedi. Bu sırada otobüs son durağı olan Taksim’e geldi. Öğrencinin son durakta otobüsten inmesiyle tartışma sona erdi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
Vagon üzerinde selfie çekmek isteyince...Vagon üzerinde selfie çekmek isteyince...
Skoda en güçlü elektrikli modelini üretti: Skoda Enyaq iV 2021Skoda en güçlü elektrikli modelini üretti: Skoda Enyaq iV 2021
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
Bakan Albayrak'tan çok önemli açıklamalar
Bakan Albayrak'tan çok önemli açıklamalar
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
İlginizi Çekebilir
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Güneş patlaması ne zaman ve nasıl olacak?
Güneş patlaması ne zaman ve nasıl olacak?
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
Esenyurt'ta tıka basa yolculuk! Minibüsten 12 kişi yerine 24 kişi çıktı
Minibüste tıka basa yolculuk! 'Zorla almıyoruz'
Dişler hakkındaki 5 şaşırtıcı gerçek
Şaşırtan gerçek! Meğer 20 yaş dişi...
Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi
5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi
TV yıldızları koronavirüs önlemi olarak cansız mankenlerle öpüşüyor
TV yıldızları artık cansız mankenlerle öpüşüyor!
Korkunç olay! Vagon üzerinde selfie çekmek isteyince... Ölümden döndüler
Vagon üzerinde selfie çekmek isteyince...
Temizlik işçilerinden Trakya usulü şiveli çöp tepkisi!
Temizlik işçilerinden Trakya usulü tepki!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.