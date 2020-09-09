Otobüs şoförü ile öğrencinin “Boş akbil” tartışması

Olay, Fatih Kocamustafapaşa- Taksim seferini yapan bir otobüste dün meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otobüse binen bir öğrenci İstanbulkart’ını (Akbil) ödeme cihazına okuttu fakat cihaz “Boş kart” uyarısı verdi. İstanbulkart’ında para olmayan öğrenci ödeme yapamadı. Öğrenci, ödeme cihazının “boş” uyarısı vermesine rağmen otobüse bindi. Şoför ödeme yapamayan öğrenciden otobüsten inmesini istedi. Öğrencinin inmek istememesi üzerine tartışma çıktı.

'HAYIR İNMİYORUM, İNDİREMEZSİNİZ'

Şoförün, “Neden inmiyorsun? Sorusu üzerine öğrenci, “Hayır inmiyorum. İndiremezsiniz. Kayıtlara girdiğinizde zaten benim öğrenci kartım görünecektir” dedi.

'AKBİLİN BOŞ, ÇEKİP GİTMEK YOK'

Şoför ise, “Öyle bir şey yok kardeşim. Akbilin geçerse bineceksin, geçmezse ineceksin” diyerek öğrenciden inmesini istedi.

Öğrencinin, “Siz kimsiniz?” şeklinde karşılık vermesi üzerine şoför, “Ben bu aracın sahibiyim. Bu araba özel araba. Böyle bir dünya yok. Akbilin boş, çekip gitmek yok. Burada eşek başı yok. Konuşacaksın. ‘Akbilim yok geçebilir miyim?’ diyeceksin. Neden böyle yapıyorsunuz?” dedi.