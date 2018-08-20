Otobüs şoförü kalp krizi geçiren kadını hastaneye ulaştırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yaşlı kadını hastaneye ulaştırdı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Alanyurt Mahallesi'nden İnegöl'e giden İbrahim Türken (49) yönetimindeki halk otobüsünde bulunan yaşlı bir kadın yolcu aniden fenalaştı.
Yolcuların yardım etmeye çalıştığı kadın bayılınca sürücü Türken, içinde başka yolcuların da bulunduğu otobüsü, güzergahını değiştirerek İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Acil servis önünde sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı kadın, tedavi altına alındı.
Olay anı, otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.
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