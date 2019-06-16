Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Can ÇELİK-Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, belediye otobüs şoförü Zeliha Elbüken, yolculardan Zilfo Adıyaman’ın kalp krizi geçirmesi üzerine aracın istikametini değiştirerek yaşlı adamı hastaneye yetiştirdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında kent içi yolcu taşıyan belediye otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, otobüsteki yolculardan Zilfo Adıyaman bir anda fenalaştı. Durumu fark eden diğer yolcular hemen otobüsün şoförü Zeliha Elbüken’e haber verdi. Bunun üzerine otobüsün istikametini değiştiren Elbüken yaşlı adamı kısa sürede Adana Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Diğer yolcular ve şoför Zeliha Elbüken’in yardımıyla hastaneye yetiştirilen Zilfo Adıyaman tedaviye alındı. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olay saniye saniye belediye otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı adamı hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Zeliha Elbüken’e belediye ve Adıyaman’ın ailesi tarafından teşekkür edildi

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