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Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 12:11 | Son Güncelleme

 KONYA'da, belediye otobüsü sürücüsü Bayram Ademoğlu, aniden rahatsızlanan yolcuyu yakındaki hastaneye götürdü.

Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da, belediye otobüsü sürücüsü Bayram Ademoğlu, aniden rahatsızlanan yolcuyu yakındaki hastaneye götürdü. Diğer yolcuların da yardımıyla otobüsten indirilen yolcu, acil servise alındı. Bu anlar, belediye otobüsünün kamerasına yansıdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen yolcunun, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Olay, 4 Ağustos Pazar günü saat 23.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde meydana geldi. Bayram Ademoğlu, yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsle Kültür Park- Yazır seferini yaparken, ailesiyle birlikte olan erkek yolcu aniden fenalaştı. Durumu fark eden Ademoğlu, ilk önce otobüsü yolun sağına çekip, yolcuya baktı. Yolcunun solunum güçlüğü çektiği anlaşılınca Ademaoğlu, otobüsle yakındaki özel hastaneye gitti. Fenalaşan yolcu, diğer yolcuların da yardımıyla otobüsten indirilip, acil servise götürüldü. Bu anlar, belediye otobüsünün kamerasına yansıdı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen erkek yolcunun, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
'AİLEM VE ÇOCUKLARIM GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ'
Otobüs şoförü Bayram Ademoğlu, yolcunun sağlık durumunun kötü olduğunu fark edince kendi ailesinin aynı durumu yaşayabileceğini düşünüp, hastaneye gittiğini söyledi. Ademoğlu, "Pazar günü saat 23.30 sıralarında otobüse ailesiyle birlikte binen bir yolcumuzun nefes almasında sorun yaşadığını, kendinden geçtiğini gördüm. O an için aracı durdurdum. Yolcu kendinden geçmiş bir vaziyetteydi. Ailesi başında çaresizce müdahale etmeye çalışıyordu. O an kendi ailem ve çocuklarım gözümün önüne geldi. Hemen otobüsle hastaneye gidip, yolcuyu acil servise taşıdık. O an rahatsızlanan yolcunun bir an önce hastaneye yetişmesi gerektiğini düşündüm ve doğru olanı yaptığımı düşünüyorum. İnsan hayatı her şeyden önemlidir" diye konuştu.

​FOTOĞRAFLI

Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdiOtobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdiOtobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdiOtobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

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