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Otobüs şoförü, kalp pili duran kızı hastaneye yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 18:31 | Son Güncelleme

Sivas'ta halk otobüsü şoförü, kalp pili duran çocuğu otobüsüyle hastaneye götürdü - Şoför Ömer Taşdemir, daha önce de otobüste bulduğu parayı sahibine vermiş, kaza yapan anne ile bebeğini hastaneye götürmüştü

SİVAS (AA) - Sivas'ta özel halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken kalp pili durduğu için fenalaşan kız çocuğunu otobüsle hastaneye yetişirdi.

Toptancılar-Galericiler Sitesi seferini yapan 58 H 0083 plakalı halk otobüsünün şoförü Ömer Taşdemir (37), kentteki bir alışveriş merkezinin önündeki duraktan yolcu aldı.

Seferine devam eden Taşdemir, bir süre sonra otobüsün arka kısmındaki hareketliliği fark etti.

Taşdemir, bir kız çocuğunun fenalaştığını ve kalp pilinin durduğunu öğrenmesinin ardından yolculardan izin aldı ve çocuğu Numune Hastanesi'ne yetiştirdi.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan kız çocuğunun, daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alındığı öğrenildi.

Kızın fenalaşması ve yolcuların yardım etmesi otobüsün kamerasına yansıdı.

Taşdemir, daha önce de otobüste bulduğu parayı sahibine vermiş, kaza yapan anne ile bebeğini otobüsle hastaneye götürmüştü.

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