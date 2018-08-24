Otobüs şoförü kapıyı açmayınca yaşlı adam böyle indi.

Çin'de kırmızı ışıkta duran otobüsten inmek isteyen adama şoför kapıyı açmadı. Durağa kadar beklemek istemeyen yaşlı adam açık camdan dışarı çıktı. Otobüstekilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen ilginç olay otobüsteki kameraya yansıdı.
Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'
Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'
Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!
Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye davet!
Mevlüt Çavuşoğlu-Sergey Lavrov görüşmesi sonrası son dakika açıklamalar
Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu
Kan donduran cinayet! Karısını öldürüp 3 ay buzdolabında sakladı
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Audi hiç bu kadar güçlü olmamıştı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum