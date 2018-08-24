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Otobüs şoförü kapıyı açmayınca yaşlı adam böyle indi

İLGİNÇ HABERLER  | 24.08.2018 14:10 | Son Güncelleme

Otobüs şoförü kapıyı açmayınca yaşlı adam böyle indi.

Çin'de kırmızı ışıkta duran otobüsten inmek isteyen adama şoför kapıyı açmadı. Durağa kadar beklemek istemeyen yaşlı adam açık camdan dışarı çıktı. Otobüstekilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen ilginç olay otobüsteki kameraya yansıdı.

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çin OTOBÜS yaşlı adam kırmızı ışık

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