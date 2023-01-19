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Otobüs şoförü öyle bir tepki verdi ki görenler şaşırdı! "Bizim de bir psikolojimiz var"

19.01.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. Bir otobüs şoförü, kendisi ile tartışan yolculara küstü. Şoför, kontak kapatıp araçtan indi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda bazı yolcular ilk defa böyle bir şey yaşadıklarını söyleyerek kahkaha attı. Şoför, yaşananları ise "Beni çaresiz bıraktılar, çok içerledim. Biz de insanız. Bizim de bir psikolojimiz var. Uyarıyorum ön kapıdan inmek yasak, üzerime gelmeyin diye ama üzerime geldiler." diyerek anlattı.

Otobüs şoförü öyle bir tepki verdi ki görenler şaşırdı! "Bizim de bir psikolojimiz var"

Otobüs şoförünün yolculara küstüğü ilginç olayın adresi Antalya'nın Muratpaşa ilçesi. Sabah saatlerinde ilçedeki Yenigün Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre; Lara-Varsak seferini yapan aracın sürücüsü Raci Altunay (41), ön kapıdan binerek kapıya yakın bekleyen yolcuları, "Arkadaşlar ön kapıda duruyorsunuz; ama inerken orta ve arka kapıdan ineceksiniz, ona göre kendinizi ayarlayın. Ön kapıdan indiremem" diyerek uyardı. Bu sözlerin ardından şoför ile yolcular arasında orta kapıdan inip binme yüzünden tartışma yaşandı.

"SENİ İNDİRİRİM BAK AŞAĞIYA"

Tartışma devam ederken orta kapıda bekleyen bir genç, kapının açılması için şoför ile tartıştı. Kapının açılması ile aşağı inerek ön tarafa gelen genç, "Sabah sabah derdin ne senin? Seni indiririm bak aşağıya" diyerek hakaretlerde bulundu.

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YOLCULARA KÜSÜP KONTAK KAPATTI

Bu olayın ardından araç içerisinde bulunan bazı yolcular şoförü haklı bulurken, bazıları da inen yolcuyu haklı buldu. Tartışmanın daha da büyümesine içerleyen şoför, aracını durdurarak kontak kapatıp aşağı indi. Bu sırada bazı yolcular ilk defa böyle bir şey yaşadıklarını söyleyerek kahkahaya attı. Ardından yolcular, şoförü ikna edip tekrar araca bindirdi. Bir kadın yolcunun ise şoföre sakinleşmesi için şeker verdiği görüldü. Yaşanan anlar, otobüs içerisinde bulunan araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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"BEN DE ARACI PARK ETMEK ZORUNDA KALDIM"

Yaşanılanların ardından konuşan otobüs şoförü Altunay, "20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Dün gece benim işim 01.30’da bitti, sabah da 07.00’de sefere çıktım. Ben insanlara hizmet veriyorum, karşılığında hakarete uğruyorum. Benim görevim yolcuyu ön kapıdan alarak orta kapıdan indirmektir. Benim başka yapacak çarem kalmadı, ben uyarıyorum üzerime gelmeyin diye ama üzerime geldiler. Ben de aracı park etmek zorunda kaldım. Çünkü biz de insanız, bizim de bir psikolojimiz var. Vatandaşlarımız orta kapıdan binmek istedi, araç doluydu. Bizim en büyük zaafımız şudur; araç dolu iken duraklara uğramasak bu yaşananları yaşamayız. Dolu iken durağa durduğumuz zaman yolcu da inmiyor o zaman bize ‘Neden durağa durdun?’ diyorlar. Alamasak ‘Bizi almayacaktın, neden durağa durdun?’ diyorlar. Şoför ne yapsın?" diye konuştu.

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"İNSANLARA BU DURUMDA KÜSÜYORSUN"

Hakarete uğramak için bu işi yapmadığını belirten Altunay, "Ben ekmeğimin peşindeyim. İnsanlara bu durumda küsüyorsun. Sen onlara değer veriyorsun, hizmetin karşılığında hakaret alıyoruz. Kimse böyle bir şey istemez. Sık sık böyle durumlar yaşıyoruz. Bizim de sabrımız kalmadı. İnsanlarımız ön kapıdan binerek arkadan inmek istemiyor. Ben ön kapıdan yolcu indirsem ve düşse mahkemeye çıksam suçlu ben olacağım. Hakim bana neden indirdiğimi soracak. Biz ne yapalım? Çile çeken biz oluyoruz. Elbette biz de hata yaparız. Bir değerlendirme olsun artık. Ben kimsenin kalbini kırmak istemedim. Psikolojim kaldırmadı. Neden suçlu benim her şeyde. Araç yoksa benim suçum değil. 15-20 dakika sonra ben aracımı alarak tekrar yolcuları gidecekleri yere götürdüm" sözlerine yer verdi. (İHA)

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antalya otobüs

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