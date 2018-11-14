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Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastane aciline götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 17:43 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da halk otobüsünün şoförü, yolculuk sırasında rahatsızlanan yaşlı yolcuyu güzergahı üzerindeki özel hastaneye yetiştirdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Belediyeye ait Yüntaş Şirketinin işlettiği halk otobüsünün şoförü, yolculuk sırasında rahatsızlanan yaşlı bir yolcuyu güzergahı üzerindeki özel bir hastaneye götürdü.

Termal tesisten çıktıktan sonra, Özdilek-Oruçoğlu hattında otobüse binen ve henüz kimliği öğrenilemeyen yolcu, seyahat sırasında rahatsızlandı.

Durumun diğer yolcular tarafından bildirilmesi üzerine aracın şoförü Basri Yağcı, yaşlı adamı güzergah üzerindeki özel bir hastanenin acil servisine götürdü.

Otobüste yaşananlar, aracın güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Aracın şoförü Yağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, rahatsızlanan yolcuyu hemen en yakın hastaneye götürdüğünü söyledi.

Yolcuyu "Termal-Çarşı" hattı üzerinde otobüse aldığını anlatan Yağcı, "Aldığım sırada çok neşeliydi. Bana selam verdi, hatırımı sordu. 10 dakika geçtikten sonra arkadan bir yolcu, amcanın rahatsızlandığını söyledi. Ben de en yakın hastanenin acil servisine bıraktım." diye konuştu.

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Afyonkarahisar halk otbüsü hasta hastane

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