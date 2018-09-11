HABER

Otobüs şoförü, sara nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 15:18 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da 4 gün önce özel halk otobüsünde sara krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi, otobüs şoförü Adem Canbaba yaptı, ardından da güzergahını değiştirip hastaneye götürdü.

Otobüs şoförü, sara nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da 4 gün önce özel halk otobüsünde sara krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi, otobüs şoförü Adem Canbaba yaptı, ardından da güzergahını değiştirip hastaneye götürdü.
Ergenekon ile Başbağlar mahalleleri arasında yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü şoförü Adem Canbaba'nın (38) aracındaki yolculardan biri, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Yolcunun rahatsızlandığını fark eden Canbaba, otobüsü kenara çekerek ilk müdahaleyi yaptı, ardından da güzergahını değiştirip Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürerek sağlık görevlilerine teslim etti. Yolcunun rahatsızlanma anı ve ardından otobüste yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın 7 Eylül günü olduğunu belirten Canbaba "Dönüp baktığımda yere düşmüştü. Daha önce tanıdığım bir yolcuydu, ortalama 8 senedir binen bir yolcu. Sara nöbeti geçirdiğini fark ettim. Yan yatırdım önce, etraftaki demirlere kendini çarpmaması için önlem aldım. Sakinleştikten sonra dilini kontrol ettim. Başına bir refakatçi bırakıp güzergahı terk edip hemen hastaneye götürdüm" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Otobüs şoförü, sara nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdiOtobüs şoförü, sara nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdiOtobüs şoförü, sara nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdiOtobüs şoförü, sara nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

PARTNERBizi çekmeyinBizi çekmeyin
11 suçtan aranan 17 yaşındaki cezaevi firarisi yakalandı11 suçtan aranan 17 yaşındaki cezaevi firarisi yakalandı
Oynadığı tüfeğin ateş almasıyla kardeşi vurularak öldüOynadığı tüfeğin ateş almasıyla kardeşi vurularak öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

Pakistan'da bir pazar yerinde mide bulandıran görüntü: Çürük üzümleri kırmızıya boyayıp satıyor

Pakistan'da bir pazar yerinde mide bulandıran görüntü: Çürük üzümleri kırmızıya boyayıp satıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz

Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.