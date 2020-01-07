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  4. Otobüs şoförü sular altında kalan yolda yönünü kaybedince tarlaya saplandı

Otobüs şoförü sular altında kalan yolda yönünü kaybedince tarlaya saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:25 | Son Güncelleme

Antalya'da şiddetli yağışlar 2 gündür etkisini devam ettiriyor. Yolların sular altında kaldığı kentte bir tur otobüsü şoförü de zor anlar yaşadı. Sulardan görünmeyen yolda ilerlemeye çalışırken yönünü kaybeden otobüs şoförü, suyla kaplı tarlaya saplanarak mahsur kaldı.

Antalya'da iki gündür etkili olan yağışlar hayat koşullarını olumsuz etkiledi. Antalya'nın Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'nde tarlalar ve bazı yollar sular altında kaldı. Göle dönüşen mahallede Boğazkent istikametine ilerleyen bir tur otobüsü, şoförün yönünü kaybetmesi sonucu tarlaya gömüldü.

VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA KURTULABİLDİ

Otobüs şoförü çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Bölgede yağış sebebiyle mahsur kalan sürücülere itfaiye ekipleri desek veriyor.

Otobüsün otelden turistleri almaya gittiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya OTOBÜS

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