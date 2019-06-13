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Otobüs şoförü, unutulan çocuğu ailesine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 11:33 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, annesi tarafından halk otobüsünde unutulan 5 yaşındaki çocuğa, otobüs şoförü İsa Yıldırım sahip çıktı.

Otobüs şoförü, unutulan çocuğu ailesine teslim etti

GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, annesi tarafından halk otobüsünde unutulan 5 yaşındaki çocuğa, otobüs şoförü İsa Yıldırım sahip çıktı. Yıldırım, yemek yedirip, oyunlar oynattığı çocuğu, anne- babasına teslim etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.'de görevli sürücü İsa Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, kent merkezinden Çayırova'ya doğru sefere çıktı. Otobüs, Yeni Mahalle Durağı'na geldiğinde çok sayıda yolcu indi. Yoluna devam eden Yıldırım, bir çocuğun unutulduğunu fark edince, aracı sağa çekti. Yıldırım, adının A.K. olduğunu söyleyen 5 yaşındaki çocuğu hemen yanına aldı. Yıldırım, daha sonra durumu Gebze Garaj Amirliği'ne bildirdi. Garaj Amirliği de polisi bilgilendirdi. Bu sırada çocuğun babasının, kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Polis, garaj amirliğindeki yetkililere, yetkililer de otobüs şoförüne baba Mehmet K.'nin telefon numarasını verdi. İsa Yıldırım, babayı telefonla arayarak, son durağa gittiğini, oğullarının güvende olduğunu, minik A.'yı istedikleri durakta kendilerine teslim edeceğini söyledi.
ANNE VE BABASINA TESLİM ETTİ
Son durakta küçük çocuğa yemek yedirip, oyunlar oynatan böylelikle kendisini güvende hissetmesini sağlayan Yıldırım, çocuğu Çayırova Otobüs Durağı'nda bekleyen
anne- babasına teslim etti.
TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Çocuk ve ailesi, Gebze Otobüs Garajı'na giderek, şoför İsa Yıldırım'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Yıldırım'a minnettar olduklarını söyleyen baba Mehmet K., "Eşim, oğlumuzu otobüste unuttuğunu telefonla bildirdi. Hemen karakolu aradım. Daha sonra otobüs şoförü İsa Yıldırım beni aradı, 'Çocuğunuz güvende, bizlerle beraber. Merak etmeyin' dedi. O an korkum rahatlamaya döndü. Şoför İsa Yıldırım'a teşekkür ediyorum" dedi.
'İNSANLIK GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM'
3,5 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yapan İsa Yıldırım da "A.'nın babasını aradığımda panik halindeydi. Sakin olmasını ve oğlunun güvende, emin ellerde olduğunu söyledim. İstediği zaman istediği yerde çocuğunu teslim edeceğimi bildirdi. A.'yı kendi evladım gibi düşünüp, hareket ettim. Korkmaması için elimden geleni yaptım. Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Otobüs şoförü, unutulan çocuğu ailesine teslim ettiOtobüs şoförü, unutulan çocuğu ailesine teslim ettiOtobüs şoförü, unutulan çocuğu ailesine teslim ettiOtobüs şoförü, unutulan çocuğu ailesine teslim etti

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