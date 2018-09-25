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Otobüs şoförü yavru kediyi kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 12:58 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, trafik akışının yoğun olduğu caddede yolun ortasında kalan yavru kediyi gören belediye otobüsü şoförü, aracı durdurarak hayvanı bulunduğu yerden alarak bir yolcuya teslim etti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, trafik akışının yoğun olduğu caddede yolun ortasında kalan yavru kediyi gören belediye otobüsü şoförü, aracı durdurarak hayvanı bulunduğu yerden aldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park şoförü Serkan Kılıç, Sanayi Caddesi Perşembe Pazarı mevkisinde ezilme tehlikesi geçiren bir kedinin refüjdeki bariyerlerin arasına saklandığını fark etti.

Yavru kediyi bulunduğu yerden almak için otobüsü durduran şoför, aşağı inerek bariyerlerin arasındaki yavru kediyi hırkasıyla yakaladı. Kılıç, kediyi otobüsten inen bir yolcuya teslim etti.

Yolcular, kediyi kurtaran otobüs şoförünü tebrik etti.

- Şoförün kediyi kurtarma çabası kamerada

Öte yandan şoför Kılıç'ın yavru kediyi kurtarma çabası, otobüsteki kamera tarafından kaydedildi. Kayıtlarda otobüsü durduran Kılıç'ın yoğun trafik akışına rağmen yavru kediyi yakalamak için gösterdiği çaba ve kediyi otobüsten inen yolcuya teslim etmesi yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ulaşımpark Yavru Kedi

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