Otobüs şoförü yol ortasında kalan kediyi kurtardı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park şoförü Serkan Kılıç, Sanayi Caddesi Perşembe Pazarı mevkisinde ezilme tehlikesi geçiren bir kedinin refüjdeki bariyerlerin arasına saklandığını fark etti.Yavru kediyi bulunduğu yerden almak için otobüsü durduran şoför, aşağı inerek bariyerlerin arasındaki yavru kediyi hırkasıyla yakaladı. Kılıç, kediyi otobüsten inen bir yolcuya teslim etti.
Yolcular, kediyi kurtaran otobüs şoförünü tebrik etti.
Öte yandan şoför Kılıç'ın yavru kediyi kurtarma çabası, otobüsteki kamera tarafından kaydedildi. Kayıtlarda otobüsü durduran Kılıç'ın yoğun trafik akışına rağmen yavru kediyi yakalamak için gösterdiği çaba ve kediyi otobüsten inen yolcuya teslim etmesi yer alıyor. (AA)
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