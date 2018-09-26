HABER

Otobüs şoförü yol ortasında kalan kediyi kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 26.09.2018 09:05 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, trafik akışının yoğun olduğu caddede yolun ortasında kalan yavru kediyi gören belediye otobüsü şoförü, aracı durdurarak hayvanı bulunduğu yerden alarak bir yolcuya teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park şoförü Serkan Kılıç, Sanayi Caddesi Perşembe Pazarı mevkisinde ezilme tehlikesi geçiren bir kedinin refüjdeki bariyerlerin arasına saklandığını fark etti.Yavru kediyi bulunduğu yerden almak için otobüsü durduran şoför, aşağı inerek bariyerlerin arasındaki yavru kediyi hırkasıyla yakaladı. Kılıç, kediyi otobüsten inen bir yolcuya teslim etti.

Yolcular, kediyi kurtaran otobüs şoförünü tebrik etti.

Şoförün kediyi kurtarma çabası kamerada

Öte yandan şoför Kılıç'ın yavru kediyi kurtarma çabası, otobüsteki kamera tarafından kaydedildi. Kayıtlarda otobüsü durduran Kılıç'ın yoğun trafik akışına rağmen yavru kediyi yakalamak için gösterdiği çaba ve kediyi otobüsten inen yolcuya teslim etmesi yer alıyor. (AA)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Fotoğraf çektirmek isterken sırılsıklam ıslandıFotoğraf çektirmek isterken sırılsıklam ıslandı
Gösteri sırasında kriz geçiren sirk kaplanıGösteri sırasında kriz geçiren sirk kaplanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kedi kurtarma otobüs şoförü

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

RTÜK oy çokluğuyla kabul etti! Ne izlediğiniz takip edilecek

RTÜK oy çokluğuyla kabul etti! Ne izlediğiniz takip edilecek

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca isyan etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca isyan etti!

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pitbull vahşeti kamerada

Pitbull vahşeti kamerada

Fotoğraf çektirmek isterken sırılsıklam ıslandı

Fotoğraf çektirmek isterken sırılsıklam ıslandı

Gösteri sırasında kriz geçiren sirk kaplanı

Gösteri sırasında kriz geçiren sirk kaplanı

Küçük çocuğun atık kağıt toplama arabasının içinde kitap aşkı

Küçük çocuğun atık kağıt toplama arabasının içinde kitap aşkı

O anda olabilecek en kötü şey oldu! işçiler bir anda denize düştü

O anda olabilecek en kötü şey oldu! işçiler bir anda denize düştü

Arkadaşına yaptığı korkunç şaka ölüm getirdi

Arkadaşına yaptığı korkunç şaka ölüm getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.