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Otobüs şoförü yolcuları çiçekle karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 17:48 | Son Güncelleme

Antalya'da bir halk otobüsü şoförü, meslektaşlarıyla ilgili olumsuz imajı yıkmak için aracına binen yolculara çiçek verdi - Otobüs şoförü Bahadır Mılık: "Otobüs şoförleriyle ilgili kötü algıyı yıkmak için kadın, erkek veya çocuk fark etmeksizin otobüse binen 150 yolcuya çiçek verdim. Kimi şaşırdı, kimi ise 30 yıldır ilk kez birinden çiçek aldığı söyledi"

Antalya'da bir halk otobüsü şoförü, meslektaşlarıyla ilgili olumsuz imajı yıkmak için yolcularına çiçek verdi.

Muratpaşa ilçesinde 07 AAU 603 plakalı halk otobüsünün şoförlüğünü yapan 40 yaşındaki Bahadır Mılık, otobüs şoförlerinin "kaba" olduğuna dair algıyı tersine çevirmek için bugünkü yolcularını çiçekle karşıladı.

Otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şoförden çiçek alan yolcuların bazılarının şaşırdığı bazılarının ise gülümseyerek tepki verdiği görüldü.

Halk otobüsü şoförü Bahadır Mılık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda otobüs şoförleri ve yolcular arasında olumsuz olayların yaşanmasıyla ilgili haberlerin kamuoyuna yansıdığını söyledi.

Otobüs şoförleri ve yolcular arasında kavga ve bıçaklamaya kadar varan olayların meydana geldiğini ifade eden Mılık, kullandığı otobüse binen yolcuların da bazı otobüs şoförlerinden şikayetçi olduklarını dile getirdiklerini kaydetti.

Bütün otobüs şoförlerinin aynı olmadığını ifade eden Mılık, "Otobüs şoförleriyle ilgili kötü algıyı yıkmak için kadın, erkek veya çocuk fark etmeksizin otobüse binen 150 yolcuya çiçek verdim. Kimi şaşırdı, kimi ise 30 yıldır ilk kez birinden çiçek aldığı söyledi." dedi.

Yolcuların aldıkları çiçeklerden dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan Mılık, yolcu ve otobüs şoförlerinin sürekli paylaşım ve hoşgörü içerisinde olmasını dilediğini kaydetti.

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Antalya çiçek otobüs şoförü

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