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Otobüs şoföründen örnek hareket

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 12:51 | Son Güncelleme

Yolda cüzdan gören otobüs şoförü, seferini durdurarak cüzdanı yoldan aldı.

Yolda cüzdan gören otobüs şoförü, seferini durdurarak cüzdanı yoldan aldı. Cüzdanın içinden ise engelli kartı çıkınca hemen bankaları arayarak sahibine ulaşmaya çalışan Otobüs şoförü Engin Demir kartları iptal ettirip içinde para bulunan cüzdanı da polise teslim etti.
Düzce Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü’ne bağlı şehir içi otobüs hattında çalışan Engin Demir isimli otobüs şoförü, Kalıcı Konutlar bölgesinde 12. Bölgede sefer yaparken Esentepe Mahallesi’ne geldiği esnada yol kenarında cüzdan gördü. Seferini durdurup cüzdanı alan otobüs şoförü içinde bir miktar para ile birlikte engelli kartı olduğunu gördü. Engelli birisine ait olduğunu düşünerek sahibine ulaşmak için bankaları aradı ve cüzdan sahibine ulaşmaya çalıştı. Ancak ulaşamadı. Bunun üzerine cüzdanda bulunan kredi kartlarını kullanıma kapattıran Engin Demir, cüzdanı da yanına alarak, otobüslerin sefer yaptığı noktaya getirdi. Burada polise haber veren Engin Demir’den cüzdanı polis ekipleri tutanakla teslim aldı.
Polise cüzdanı teslim eden otobüs şoförü Engin Demir, “Kalıcı konutlar bölgesinde otobüsümle seyir halindeydim. Yolcu indirmek için durdum. Yolun kenarında cüzdana benzer siyah bir şey gördüm. Aracı durdurup baktım cüzdan. Cüzdan sahibi Furkan isminde engelli birisine ait olduğunu gördüm. İçinde paralar, kredi kartları, engelli kartları vardı. Önce bankaları arayıp sahibine ulaşmak için yardım istedim ve kartları iptal ettirdim. Banka cüzdan sahibine ulaşamadı. Bunun üzerine sahibini bulabilmek için emniyet güçlerine haber verdim. Cüzdanı polise teslim ettim” dedi.
Muhammet Furkan Sezer’e ait olduğu anlaşılan cüzdanı, polis ekipleri tutanakla teslim alarak sahibine ulaşmak üzere polis merkezine götürdüler.

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