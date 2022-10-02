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Otobüs şoföründen 'pes' dedirten hareket! Seyir halindeyken ayağa kalkıp dans etti

02.10.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul-Ağrı seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü 'pes' dedirten bir olaya imza attı. Şoför, seyir halindeyken direksiyon başında ayağa kalkıp dans etti. Direksiyonu tek eliyle tutan şoför, otobüs hızla giderken dansını sürdürdü. Dehşete düşüren o anlar görüntüyü kaydeden kişinin sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı.

İstanbul-Ağrı arasında sefer yapan bir otobüste pes dedirten bir olay yaşandı. Otobüsün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında ayağa kalkarak dans etti. Araçta çalan müziğe önce oturduğu yerden eliyle tempo tutarak eşlik eden şoför, daha sonra ayağa kalktı.

HIZLA GİDERKEN DANSINI SÜRDÜRDÜ

Direksiyonu bir eliyle tutan şoför, otobüs hızla giderken dansını sürdürdü. Dehşete düşüren o anlar görüntüyü kaydeden kişinin sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı.

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BAZI YOLCULARIN ISRARI ÜZERİNE KALKMIŞ

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, direksiyondaki otobüs şoförünün, araçta çalan müziğe önce oturduğu yerden tempo tutarak eşlik ettiği, bazı yolcuların ısrarı üzerine kalkıp dans etmeye başladığı görüldü.

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Bir eli direksiyonu tutan otobüs şoförü, kendisi, yolcular ve trafikteki insanlar için tehlike oluşturan dansa bir süre devam etti.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı İstanbul otobüs
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