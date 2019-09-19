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Otobüs şoföründen yaşlı adama darp iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 16:28 | Son Güncelleme

Antalya’da 76 yaşındaki yaşlı adamın, ani frene basması nedeniyle uyardığı şehir içi halk otobüsü şoförü tarafından darp edilmesi yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüs şoföründen yaşlı adama darp iddiası

Antalya’da 76 yaşındaki yaşlı adamın, ani frene basması nedeniyle uyardığı şehir içi halk otobüsü şoförü tarafından darp edilmesi yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Büyükşehir Belediyesi tarafından şoföre 15 gün seferden men ve 640 TL para cezası verildiği öğrenildi.
Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi’nden şehir içi halk otobüsüne binen emekli 76 yaşındaki Fevzi ve Adile Şentürk (72) çifti, Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Caddesi üzerindeki durakta inmek istedi. Bu esnada iddiaya göre otobüs şoförü Hüseyin Ö.’nün ani fren yapması sonucu kanser hastası olan Adile Şentürk yere düşerken, Fevzi Şentürk şoförü dikkatli kullanması yönünde uyarınca tartışma çıktı. Otobüste olan Fevzi Şentürk’e, Hüseyin Ö. tarafından yumruk atıldı. Yolcular ve esnafın araya girmesiyle sonlanan kavganın ardından Şentürk, hastaneye gidip darp raporu oldu. Şentürk çifti polis merkezine giderek şoförden şikayetçi oldu. Olay anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yaşadıklarını hala unutamayan ve 76 yılda ilk kez polislik olduğunu dile getiren Fevzi Şentürk’ün, sağ kolu ve sağ gözünün üstünde morluklar olduğu görüldü.

"Uyardım"
Meydankavağı’ndan eşiyle bindiği otobüsten Hasan Subaşı Caddesi’nde inmek istediklerini kaydeden Fevzi Şentürk, “Durağa yanaşınca şoför ani bir fren yaptı. Kanser tedavisi gören eşim otobüsün içinde düştü. Ben de şoföre, ‘Dikkatli kullanır mısınız neden ani fren yapıyorsunuz’ dedim. Şoför bana, ’Araba kullanmayı senden mi öğreneceğim’ diye cevap verdi. O arada biri çıktı ve şoför olan oğluna laf söyleyemeyeceğimi söyledi. Arada bir tartışma oldu” dedi.
Otobüsten indikten sonra ön kapıdan gelen şoförün, "Sen benim babama nasıl laf söylersin" diyerek kendisine yumruk atmaya başladığını anlatan Şentürk, “Koluma kaşıma yumruk attı. Kolum morardı. Vatandaşlar araya girip bizi kurtardı. Hemen darp raporu aldım. Eşimin de dizi morardı. Polis merkezine şikayetçi oldum. Sonuna kadar süreci takip edeceğim. Bana yumruk atan başkalarına neler yapar” ifadelerine yer verdi.

Darp anı kamerada
Otobüs şoförünün yaşlı adama saldırdığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaşlı çiftin otobüsten inip ön kapıya doğru yöneldikleri, şoförün otobüsten inip yaşlı adama saldırdığı anlar görüldü.
Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesince Hüseyin Ö.’ye 15 gün seferden men ve 640 lira idari ceza verildiği bildirildi.

Otobüs şoföründen yaşlı adama darp iddiası

Otobüs şoföründen yaşlı adama darp iddiası

Otobüs şoföründen yaşlı adama darp iddiası

Otobüs şoföründen yaşlı adama darp iddiası

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