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Otobüs şoförüne darp güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 19:03 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediyesine bağlı Yüntaş Otobüs İşletmesine ait halk otobüsünün önünü otomobille kesen kişilerin, şoförü darbetme anı aracın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da belediyeye bağlı Yüntaş Otobüs İşletmesine ait halk otobüsünün önünü otomobille kesen kişilerin şoförü darbetme anı, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Murat Sert yönetimindeki 03 AAL 104 plakalı otobüs, Yenice Mahallesi'nde 03 DL 736 plakalı otomobildeki 6 kişi tarafından önü kesilerek durduruldu.

Araçtan inen şüpheliler, Sert'i darbetmeye başladı. Yaşanan arbedenin ardından Sert, otobüsle olay yerinden uzaklaştı.

Otobüsteki yolcuların durumu polise bildirmesi üzerine, şüpheliler kısa sürede gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şoförün darbedilme anı, otobüsün güvenlik kamerası görünlerine de yansıdı. Görüntülerde, otomobilden aşağı inen kişilerin otobüsün camını kırarak Sert'i darbettiği görülüyor.

Öte yandan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, otobüs şoförünü ziyaret ederek, plaket verdi.

Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sert'in duyarlılığı, sabrı ve işine bağlılığının toplu taşıma hizmeti veren herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Şoföre geçmiş olsun dileklerini ileten Çoban, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Murat Sert de kendisine saldıranları tanımadığını anlattı.

Bu tür olayların yaşanmaması gerektiğini dile getiren Sert, "Hareket halindeyken bir anda önümü kestiler. Ne olduğunu anlamadım. Arabayı yumruklamaya, küfretmeye başladılar. Beni tehdit ettiler. Tahriklere rağmen sabrımı ve sükunetimi bozmadım." diye konuştu.

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