Otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada (2)

SERBEST BIRAKILDI\nMalatya'da, otob\u00fcste yumruklad\u0131\u011f\u0131 \u015fof\u00f6r\u00fcn \u015fikayeti \u00fczerine polis taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Yasin D., ifadesinin al\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan savc\u0131l\u0131m talimat\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131. Korku filmi gibi! Sobay\u0131 tutu\u015fturmak isterken alev topuna d\u00f6nd\u00fcHastaneden ka\u00e7an mahkum yakaland\u0131Ba\u015f\u0131 ve kollar\u0131 olmayan ceset kay\u0131p bal\u0131k\u00e7\u0131ya ait \u00e7\u0131kt\u0131
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