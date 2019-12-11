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Otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 18:19 | Son Güncelleme

SERBEST BIRAKILDI Malatya'da, otobüste yumrukladığı şoförün şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan Yasin D.,  ifadesinin alınmasının ardından savcılım talimatıyla serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDI
Malatya'da, otobüste yumrukladığı şoförün şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan Yasin D., ifadesinin alınmasının ardından savcılım talimatıyla serbest bırakıldı.

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